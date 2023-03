Nach Auseinandersetzung am Bahnhof: Polizei sucht älteren Herren

Aue-Bad Schlema - Die Bundespolizei sucht nach einer Auseinandersetzung am Bahnhof in Aue ( Erzgebirgskreis ) im Dezember nach einem Zeugen.

Am Bahnhof in Aue hat es Anfang Dezember eine Auseinandersetzung gegeben. (Archivbild) © Klaus Jedlicka

Was war passiert? Am 8. Dezember, kurz vor 21.30 Uhr war die Citybahn aus Richtung Chemnitz in Aue angekommen. In der Folge kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Passagier (23, Iraker) und dem Triebfahrzeugführer (32). Bei dem Streit ging es um ein im Zug liegengelassenes Smartphone.

"Bisherige Ermittlungen der Bundespolizei in diesem Fall ergaben, dass ein bislang unbekannter älterer Mann schlichtend in die Auseinandersetzung eingreifen wollte", so ein Sprecher der Bundespolizei.

Die Polizei sucht nun nach diesem älteren Herren. Er wird gebeten, sich bei der Bundespolizei Klingenthal zu melden.

Auch andere Personen, die nähere Angaben zur Identifizierung des Zeugen machen können, sollen sich bitte melden.