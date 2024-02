Nach Einbruchsserie im Erzgebirge: Polizei schnappt Tatverdächtigen

Die Kriminalisten konnten dem im Oktober gestellten, damals noch 37-jährigen tschechischen Staatsbürger bisher zwei weitere Fälle zuordnen, die in derselben Nacht sowie zwei Tage zuvor am selben Tatort verübt worden waren.

Bei einem Kellereinbruch in Dresden wurde der Mann von einem Anwohner gestellt. (Symbolbild) © Sebastian Decoret/123 RF

Aufgrund der Spurenauswertung konnten dem Mann dann noch weitere acht Taten zugeordnet werden.

In der Nacht zum 15. September des vergangenen Jahres hatte er versucht, in insgesamt acht Mehrfamilienhäuser in Scharfenstein einzudringen. Bei vier Häusern durchsuchte er mehrere Kellerabteile und entwendete dort zwei Fahrräder, eine Akkugartenschere sowie Kleinteile.

"Für die weiteren Verfahren des Ermittlungskomplexes steht die Auswertung der an den Tatorten gesicherten Spuren noch aus. Es ist nicht auszuschließen, dass der 38-Jährige auch für diese Taten verantwortlich ist. Die Ermittlungen dauern an", heißt es weiter.



Der Mann befindet sich seit Anfang November 2023 in Untersuchungshaft, nachdem er in Dresden bei einem Kellereinbruch von einem Anwohner gestellt wurde und er diesen attackiert hatte.