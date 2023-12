Nach über einem Jahr: Beliebter Wanderweg im Erzgebirge wieder offen

Die Mauerkrone der Talsperre Saidenbach ist fertig saniert und der Weg somit wieder begehbar. © Landestalsperrenverwaltung Sachsen / Volker Schreiter

Wie die Landestalsperrenverwaltung Sachsen (LTV) mitteilte, wurde die Mauerkrone am heutigen Donnerstag wieder freigegeben. Der Weg, der über die Staumauer führt, war seit Mitte Mai 2022 wegen Sanierungs- und Reparaturarbeiten für die Spaziergänger und Wanderer gesperrt. "Diese wurden nun bis auf wenige Restleistungen abgeschlossen. Der Talsperrenrundweg, der über die Mauerkrone führt, kann wieder vollständig genutzt werden", so eine Sprecherin der LTV.

Eine Überprüfung der Stauanlage hatte damals ergeben, dass die Abdichtung der mehr als 300 Meter langen Mauerkrone nicht mehr intakt war. In dem Asphaltbelag waren Risse und Blasen. "So konnte Niederschlagswasser in die Staumauer über die Mauerkrone eindringen und das Bauwerk schädigen. Außerdem waren die Unebenheiten im Belag eine Gefahrenquelle für Passanten", teilte die LTV am Donnerstag mit.

Die Sanierung kostete rund 800.000 Euro und wurde aus Mitteln des Freistaats Sachsen finanziert.