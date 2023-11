Polizei alarmiert: Fichtelberg ist wieder Sachsens Drift-Hotspot

Oberwiesenthal - Kaum fällt Schnee, fallen junge Autofahrer über eisglatte Parkplätze her, drehen dort mit durchdrehenden Reifen ihre Runden. Driften nennt sich das Hobby, das die Polizei gar nicht gerne sieht.

Schon vor Jahren beklagte sich eine Anwohnerin am Fichtelberg über die Drifter, sagte gegenüber TAG24 : "Das ist anstrengend für Anwohner und gefährlich."

Nach Angaben eines Sprechers hat die Chemnitzer Polizei alle beliebten Treffs im Auge. Vor allem auf Parkplätzen vor Supermärkten oder in Gewerbegebieten werde gedriftet, bis die Reifen qualmen.

Als die Funkstreifen eintrafen, kamen ihnen zahlreiche Fahrzeuge entgegen. In einer Kontrollstelle notierten die Beamten rund 40 Fahrer, erteilten Platzverweise. Die Ermittlungen zu Verkehrsverstößen laufen.

Den Ursprung hat das Driften in der Gamer-Szene. "Rennspiele mit Drifts sind beliebt", weiß Ivo Meyer (45) vom Chemnitzer Spieleladen "Power Games" am Lessingplatz. Christian Schünemann fordert: "Das Driften gehört in den Computer, nicht auf die Straße."