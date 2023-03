17.03.2023 14:35 Drogen-Höhle im Erzgebirge: Polizei findet bei Razzia hunderte Cannabis-Pflanzen in Wohnhaus

Die Polizei öffnete am Donnerstag ein Wohnhaus in der Hauptstraße in Marienberg und fand reichlich Drogen. Ein verdächtiger Litauer sitzt in U-Haft.

Von Bernd Rippert

Marienberg - Razzia im Drogenversteck. Polizei, Bereitschaftspolizei, Spezialisten des Landeskriminalamtes und Spürhundeführer öffneten am Donnerstag ein Wohnhaus in der Hauptstraße im Marienberger Ortsteil Satzung (Erzgebirge), fanden reichlich Drogen. Durch umfangreiche Ermittlungen kam die Polizei zu einem mutmaßlichen Drogenversteck in der Satzunger Hauptstraße. © Härtelpress 70 Kilo Marihuana und 650 Cannabispflanzen fielen den Ermittlern in die Hände. Besonders verwerflich: Die Drogen waren mutmaßlich auch noch mit Schimmelpilzen verseucht. Die Beamten mussten deshalb im Haus Schutzkleidung anlegen.

Der richterlich angeordneten Durchsuchung waren langwierige Ermittlungen vorausgegangen. Ein 42 Jahre alter Litauer stand schon länger in Verdacht, Drogen im großen Stil anzubauen und zu verkaufen. Ende Februar nahm die bayerische Polizei den Tatverdächtigen in Nürnberg fest. Der Litauer sitzt seitdem in U-Haft. Bei der Durchsuchung am Donnerstagmorgen entdeckten die Beamten im Gebäude eine über mehrere Stockwerke angelegte und automatisiert betriebene Cannabisplantage. © Härtelpress Cannabispflanzen auf mehreren Stockwerken Unter anderem wurden 500 Cannabispflanzen, 150 Cannabispflanzen-Setzlinge, circa 70 Kilogramm verkaufsfertiges Marihuana und hochwertige Anbautechnik sichergestellt. © Polizei Nun öffnete die Polizei auch seine Drogenhöhle. Frühmorgens öffneten Beamte die Tür - und entdeckten eine Profi-Anbaufläche für Drogen. Die Cannabispflanzen waren auf mehreren Stockwerken, die Anlage lief automatisiert ab. Neben Schimmelbefall in mehreren Räumen stellten die Ermittler 500 Cannabispflanzen, 150 Setzlinge, 70 Kilo verkaufsfertiges Marihuana und hochwertige Anbautechnik sicher. Die polizeilichen Maßnahmen in Satzung dauern noch an. Auch die Ermittlungen insgesamt sind längst nicht zu Ende.

Titelfoto: Polizei