Erzgebirge: Sahara-Staub bremst Sonne aus

Die Sicht war am heutigen Samstagvormittag im Erzgebirge stark eingeschränkt. Durch den Sahara-Staub ist die Stadt Zwönitz kaum zu erkennen. © André März

In Zwönitz war die Sicht am heutigen Samstagvormittag extrem eingetrübt. Die Sonne schaffte es kaum durch den Sahara-Staub, der derzeit von Afrika nach Deutschland gewirbelt wird.

Dieses Phänomen ist am heutigen Samstag überall in Deutschland zu sehen, am stärksten im Westen, aber eben auch abgeschwächt im Erzgebirge. Weil die Staubkörner viel Eisen enthalten, entsteht die rötliche Farbe am Himmel.

Bis zu 15 Mal im Jahr wird der Sahara-Staub von Afrika durch starke Winde nach Deutschland geblasen. Durch den Wüstenstaub wirkt der Sonnenschein hierzulande milchig und trüb.

Dennoch bleibt es im gesamten Erzgebirge am heutigen Samstag mild und trocken. Werte bis zu 18 Grad werden erwartet.

An den Stellen, an denen die Sonne halbwegs durchkommt, können sogar noch höhere Werte erreicht werden.