Schmuggel-Wahnsinn an Tschechen-Grenze: Polizei stellt fast 50.000 Zigaretten sicher

Marienberg - Da ging der Polizei ein dicker Fisch ins Netz! Am vergangenen Mittwoch konnten die Beamten einen großen Zigarettenschmuggel an der tschechischen Grenze aufdecken.

Tausende Zigaretten wurden an der Grenze zu Tschechien von der Bundespolizei sichergestellt. (Archivbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Die Bundespolizei kontrollierte gegen Mittag am Grenzübergang in Marienberg-Reitzenhain ein Auto mit niederländischer Zulassung. Darin befanden sich drei Bulgaren, wobei einer bereits in der Vergangenheit mit Zigarettenschmuggel auffällig geworden ist.

Daraufhin durchsuchten die Beamten das Auto und wurden fündig: Insgesamt 49.000 unversteuerte Zigaretten konnten die Polizisten feststellen. Das sind etwa 2450 Schachteln und etwa 245 Stangen!

Zum Vergleich: Pro Person dürfen nur 800 Zigaretten, also etwa 40 Schachteln aus einem EU-Land nach Deutschland mitgenommen werden. Wer die Zahl überschreitet, muss die Kippen verzollen.

Die Menge der mutmaßlichen Zigarettenschmuggler überschritt deutlich die Zoll-Freigrenze. Darüber hinaus waren die Zigaretten auch noch gut versteckt - teilweise steckten sie in Hohlräumen des Autos.

"Die Zigaretten wurden sichergestellt und an Einsatzkräfte vom Hauptzollamt

Erfurt übergeben. Die weiteren diesbezüglichen Ermittlungen führt das

Zollfahndungsamt Dresden", so ein Sprecher der Bundespolizei.