Schneechaos auf Sachsens Straßen: Python aus Unfallauto geborgen

Der Winterdienst-Fahrer wollte einem anderen Auto ausweichen und landete im Graben. © Bernd März

In der Nacht zum Samstag begann es, in den Höhen endlich wieder zu schneien. So wurden am Vormittag nach sechs Stunden zum Teil bis zu 15 Zentimeter Neuschnee gemessen.

Doch auch im Wintermonat Februar überraschte das offensichtlich erneut viele Verkehrsteilnehmer, und es kam zu den ersten Unfällen.

Um die Straßen wieder zu befreien, ist auch im Erzgebirge der Winterdienst unterwegs. Jedoch verunfallte auch dieser in Annaberg-Buchholz auf der B95, als ihm ein Autofahrer die Vorfahrt nahm.

Der Winterdienst-Fahrer wollte ausweichen, verlor dabei die Kontrolle über das Fahrzeug und landete im Graben. Aktuell laufen noch die aufwändigen Bergungsarbeiten.

Laut Wetterdienst dauert der Schneefall noch das ganze Wochenende an.