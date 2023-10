Schockierende Anklage nach Bluttat im Erzgebirge: So brutal soll er seine Ehefrau getötet haben

Majed K. (48) steht seit dem heutigen Montag vor dem Chemnitzer Landgericht. Er soll seine Ehefrau im April brutal erstochen haben. © Haertelpress

Wie die "Freie Presse" berichtet, wirft die Staatsanwaltschaft dem Familienvater Totschlag vor. Er soll am 28. April gegen 17 Uhr mit seiner Frau in Streit geraten sein.

Anschließend kam es zu brutalen Szenen in der Wohnung an der Auerhammer Straße: Majed K. soll seine Frau so heftig gewürgt haben, dass sie Atemnot bekam.

Danach soll der 48-Jährige mit einem Küchenmesser und einer Fleischgabel mehrmals in den Hals und die Schulter seiner Frau gestochen haben. Dabei soll die Halsschlagader der 34-Jährigen durchtrennt worden sein, sodass sie noch vor Ort verblutete.

Schrecklich: Während der Tat sollen fünf der sechs Kinder der Familie (zwischen zwei und 14 Jahren) im angrenzenden Wohnzimmer gewesen sein.

Nach der brutalen Bluttat schickte der mutmaßliche Killer einen Vertrauten zur Polizei. Dieser machte die Beamten auf die Auseinandersetzung aufmerksam. Anschließend rückten Polizisten zur Wohnung aus. Dort fanden sie die 34-Jährige tot auf. Majed K. ließ sich widerstandslos festnehmen.