Schwer verletzte Katze gefunden: Polizei ermittelt wegen Tierquälerei

Pockau-Lengefeld - In Pockau-Lengefeld ( Erzgebirge ) wurde eine schwer verletzte Katze entdeckt. Der Besitzer ist bisher noch unbekannt.

Die Katze wurde an den Pfoten verletzt. (Symbolbild) © 123rf/nitikorn

Wie die Polizei am heutigen Montag mitteilte, fingen Anwohner der Wolkensteiner Straße die Katze bereits am Abend des 20. März ein und übergaben diese an einen Tierarzt.

Bei der Versorgung stellte sich heraus, dass die Katze eine Pfotenverletzung hatte. Die Art der Wunde deutet darauf hin, dass die Katze durch ein sogenanntes Tellereisen verletzt wurde.

Laut Zeugenangaben soll sich die weiß-grau-schwarze Katze bereits zwei Wochen in diesem Bereich mit ihren Verletzungen aufgehalten haben, bevor sie durch die Anwohner am besagten Mittwochabend eingefangen werden konnte.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und sucht nach Zeugen. Wem ist der mögliche Halter der Katze bekannt? Wer hat Beobachtungen im Zusammenhang mit den geschilderten Verletzungen gemacht?

Das Polizeirevier Marienberg bittet Zeugen, sich mit jeglichen sachdienlichen Hinweisen unter folgender Telefonnummer zu melden: 03735 606-0.