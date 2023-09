Schwerer Unfall im Erzgebirge: Bundesstraße voll gesperrt

Aue - Am Montagvormittag kam es auf der B101 zwischen Aue und Lauter ( Erzgebirge ) zu einem heftigen Unfall .

Ersthelfer zogen die verletzte Mazda-Fahrerin aus ihrem Auto. © Niko Mutschmann

Ersten Vor-Ort-Informationen zufolge kam ein in Richtung Lauter fahrender Audi gegen 8.30 Uhr aus unbekannten Gründen in den Gegenverkehr und knallte mit einem in Richtung Aue fahrenden Mazda zusammen.

Der Aufprall war so stark, dass sich der Mazda anschließend überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Ersthelfer kümmerten sich umgehend nach dem Unfall um die Mazda-Fahrerin und zogen sie aus dem Auto.

Eine Ersthelferin verletzte sich dabei leicht, da sie sich beim Rausziehen auf eine Glasscheibe kniete.

Die Mazda-Fahrerin wurde vom Rettungsdienst anschließend ins Krankenhaus gebracht. Der Audi-Fahrer blieb nach aktuellem Kenntnisstand unverletzt.

Die Untersuchungen zum genauen Unfallhergang durch den Verkehrsunfalldienst dauern aktuell noch an.