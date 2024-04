Seit Jahren Hobby-Trend: Sächsische Wanderakademie feiert Geburtstag

Wandern gehört mit zu den beliebtesten Hobbys. © 123RF / nd3000

Die Wander- und Pilgerakademie wurde 2021 ins Leben gerufen. Sie bietet ein einheitliches Bildungs- und Vernetzungsangebot für Wanderführer, Pilgerbegleiter und Wegewarte.

"Seit Start des Programms konnten bereits 316 Kleinprojekte mit entsprechender Förderung unterstützt und somit ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung der Kleinstinfrastruktur im Wander- und Pilgerland Sachsen geleistet werden", teilt das Sächsische Kultusministerium mit.

"Der Wanderurlaub belegt bei den Deutschen Platz 4 der beliebtesten Urlaubsarten und lässt die Nachfrage nach qualitätvollen Wanderwegen und touristischen Angeboten am Wegesrand steigen. Dank der vielen ehrenamtlich tätigen Wegewarte, Wanderführer und Mitstreiter in Vereinen und Kirchgemeinden stößt diese Nachfrage in Sachsen auf ein gutes Angebot, das durch die Wander- und Pilgerakademie und Projektfördermittel in den vergangenen drei Jahren weiter ausgebaut wurde", so Kultusministerin Barbara Klepsch (58, CDU).

Der dritte Geburtstag der WPA wird unter dem Motto "Wanderschuh trifft Pilgerstab - auf Tour durch die sächsische Heimat" gefeiert.

Dazu laden der Landestourismusverband Sachsen und die Evangelische Erwachsenenbildung am 12. und 13. April nach Marienberg ein.