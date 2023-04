Spezialist aus dem Erzgebirge baute Merkels Ordens-Kiste

Annaberg-Buchholz - Dass Ex-Kanzlerin Angela Merkel (68, CDU) in der vergangenen Woche das Großkreuz des Bundesverdienstkreuzes bekommen hat , ist bekannt. Dass das Etui des Ordens in einer Annaberger Firma hergestellt wurde, wissen jedoch nur wenige.

Annaberg-Buchholzer bauten die Ordensbox für Angela Merkel (68, CDU): Ulf Sacher (48) zeigt ein baugleiches Exemplar. © Uwe Meinhold

Wenn bedeutende Persönlichkeiten ausgezeichnet werden, kommt es nicht nur auf die Ehrung an, sondern auch auf die Verpackung. Hier kommt die Firma Sacher ins Spiel.

Das Unternehmen gibt es seit 1991, die Tradition der Schmuckkästchen-Anfertigung und Verpackungsindustrie reicht jedoch bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts.



Das Etui, in dem der Großorden für Angela Merkel aufbewahrt wird, "ist eine absolute Spezialanfertigung gewesen", so Geschäftsführer Ulf Sacher (48). Die aus Holz bestehende Anfertigung sei Etuis nachempfunden, "wie sie vor 100 Jahren gefertigt wurden".

Was ist das Besondere an der Firma Sacher? "Dass wir eine Handwerkstradition wie den Etui-Bau bei uns bewahren und dass dieses Handwerk weitestgehend ausgestorben ist. In Deutschland gibt es das so kaum noch."