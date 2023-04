"Beispiellose Politikerin": Ex-Kanzlerin Merkel erhält Bundesverdienstkreuz!

In ihrer Amtszeit hätten sich Krisen und Ausnahmesituationen wie die Banken- und die Eurokrise oder die Corona -Pandemie aneinander gereiht und teilweise überlagert. Über die Wege aus den Krisen sei gestritten worden. "Aber nicht viele Länder haben diese Phase so gut überstanden wie die Bundesrepublik."

Thomas de Maiziere (l, CDU), ehemaliger Bundesminister der Verteidigung, und Helge Braun (CDU), Vorsitzender des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages, kommen zur Zeremonie. Gesichter aus der aktuellen CDU-Führung suchte man vergebens. © Michael Kappeler/dpa

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz (67) reagierte auf Nachfrage mit der knappen Bemerkung, die Auszeichnung und die Gästeliste seien die "souveräne Entscheidung" Steinmeiers und Merkels. Generalsekretär Mario Czaja (47) wies aber auf Merkels Verdienste hin. "Wir freuen uns, dass sie diese besondere Ehrung erhält."

Die Linke-Vorsitzende Janine Wissler (41) erklärte, sie wolle "gar nicht wegreden, dass Angela Merkel natürlich auch Verdienste hat". Dennoch sei ihre Regierungszeit kritisch zu hinterfragen.

So habe sie die Energiewende verschleppt, Kinderarmut und soziale Ungleichheit hätten zugenommen. FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai (46) sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, am Ende von Merkels Amtszeit sei das Land "in keinem guten Zustand" gewesen.

Die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang (29) gratulierte der Altkanzlerin dagegen. "Ich glaube, Angela Merkel hat dieses Land in ihren 16 Jahren Amtszeit geprägt wie kaum jemand anderes." Man müsse nicht mit ihrem gesamten politischen Wirken einverstanden sein, um ihre großen Verdienste anzuerkennen.

SPD-Chef Lars Klingbeil (45) sagte am Rande der Hannover Messe: "Sie stand 16 Jahre lang an der Spitze des Landes, hat in schwierigen Zeiten auch das Land geführt." In seinen Augen habe Merkel gerade in Krisenzeiten viel richtig gemacht.