Staufalle im Erzgebirge: Hier wird es ab Montag eng!

Annaberg-Buchholz - Ab kommendem Montag beginnt die Baumaßnahme auf der B95 im Erzgebirge . Doch die Umleitungsstrecke führt direkt in eine weitere Baustelle. Ihr braucht hier also viel Geduld!

Stadtauswärts bleibt die B95 während der Baumaßnahme befahrbar. © Bernd März

Die Fahrbahn der B95 soll in vier Abschnitten erneuert werden.

Das betrifft konkret den Bereich ab der Kreuzung B95/B101 (Feldschlösschen-Kreuzung) bis zur Bahnüberführung (Behelfsbrücke) vor der Kreuzung B95/S261/260 (Zschopautal-Kreuzung).

Dafür müssen die B95, Einmündungen beziehungsweise Kreuzungen jeweils halbseitig gesperrt werden. Alle Einrichtungen sollen weiterhin erreichbar bleiben.

Während der gesamten Bauzeit bleibt die B95 nur in Richtung Chemnitz befahrbar: "Für den gesamten Zeitraum ist ein Richtungsverkehr in Fahrtrichtung Chemnitz geplant, sodass eine Zufahrt in die jeweiligen Abschnitte nur aus Richtung Kreuzung B95/B101 möglich ist", teilte die Stadt Annaberg-Buchholz mit.

Eine Umleitung Richtung Annaberger Innenstadt verläuft über Frohnau und den Innenstadtring. Der Durchgangsverkehr nach Oberwiesenthal soll über Frohnau - Cunersdorf auf die B95 umgeleitet werden. "Die Erzgebirgsklinikum gGmbH erreicht man ab dem Zschopautal über die Umleitung durch Frohnau final über den Innenstadtring", so die Stadt weiter.

Details zu den geänderten Busfahrrouten findet Ihr unter https://www.rve.de/fahrplan/aenderung.



Der erste Bauabschnitt, in dem ab der Parkplatzzufahrt der Erzgebirgsklinikum gGmbH die linke Fahrbahnseite bis zur Bahnüberführung (Behelfsbrücke) gebaut wird, ist bis 19. April geplant.