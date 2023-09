Tag der Sachsen: Übergriffe am Freitag, Großparkplätze nicht nutzbar

Gegen 18 Uhr wurde in der Alfred-Brodauf-Straße (Parteimeile) ein abgestellter Kleintransporter der AfD mit einer übel riechenden Flüssigkeit überschüttet. Wie die Einsatzkräfte der Feuerwehr feststellten, handelte es sich dabei um Buttersäure. Verletzt wurde niemand.

Bereits am Freitagvormittag kam es gegen 9.50 Uhr am Altmarkt zu einem Unfall, als ein 49-jähriger Lastwagen-Fahrer durch den gesperrten Bereich fuhr.

Die Rettungskräfte brachten ihn letztlich wegen seines psychischen Zustands in ein Fachkrankenhaus.

Bei der Festsetzung durch die Polizei stellte sich heraus, dass er stark alkoholisiert war und offensichtlich neben sich stand. Da er sich auch den Beamten gegenüber aggressiv verhielt, musste er am Boden fixiert werden. Gegen ihn wurden unter anderem Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung erstattet.

Nach dem offiziellen Ende des ersten Tages meldeten Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks gegen 1.20 Uhr einen Mann, den sie in der Auerhammerstraße im Bereich der Medienbühne stellen konnte. Der Deutsche hatte zuvor mehrere Bauzäune umgeworfen und alle anwesenden Personen beleidigt.

Nur wenig später konnte der Tatverdächtige, ein 15-jähriger Afghane, gestellt werden. Er muss sich nun wegen des Verdachts eines sexuell motivierten Übergriffs in Tateinheit mit Körperverletzung verantworten.

Gegen 22.40 Uhr wandte sich ein 15-jähriges Mädchen an die Polizei auf dem Festgelände. Sie sei am Postplatz von einem ihr unbekannten Jugendlichen bedrängt worden. Er habe sie gegen ihren Willen umarmt, festgehalten und am Hals gefasst. Die 15-Jährige erlitt leichte Blessuren.

Besuchern wird empfohlen, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. © Jan Woitas/dpa

Die Anreise der Besucher verlief am Freitag weitestgehend geordnet und ohne erwähnenswerte Behinderungen. "Auch seit dem heutigen Morgen fließt der Verkehr soweit störungsfrei", heißt es von der Polizei.

Jedoch gibt es aufgrund des Starkregens am Freitagabend und in der Nacht Einschränkungen bei den Parkmöglichkeiten. Die Großraumparkplätze in Alberoda und Schneeberg sind nicht mehr nutzbar, heißt es von der Stadt Aue.

Die Ersatzparkplätze befinden sich in Alberoda/Dürre Henne und in Schneeberg Lindenplatz/Gewerbegebiet Gerichtsberg. Auch diese Parkplätze werden per Shuttle bedient.

Nach dem Mittag sollen die Parkplätze wieder freigegeben werden.