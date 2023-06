Tschechische Polizei bittet um Hilfe zu Raub: Quartett greift Mitarbeiter an und klaut Kippen, Böller und Geld

Johanngeorgenstadt/Niederwürschnitz - Die Polizei sucht im Erzgebirge nach einem Raubdelikt und einem Diebstahl nach Zeugen. Die Taten ereigneten sich am Grenzübergang Johanngeorgenstadt und in Niederwürschnitz.

Die tschechische Polizei bittet um Unterstützung zu einem Raub an der Grenze zu Sachsen. (Symbolbild) © 123RF / fotohenk

Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Montag mitteilte, bittet die tschechische Polizei im Rahmen der Rechtshilfe um Unterstützung bei der Suche nach den Tätern zu einem Raubdelikt. Der Raub hat sich nach Polizeiangaben am Sonntag gegen 12 Uhr in Cerný Potoc (Tschechische Republik, Grenzübergang Johanngeorgenstadt) ereignet.

"Am Samstag begaben sich vier Männer zu einem asiatischen Geschäft unmittelbar nach dem Grenzübergang und griffen dort zwei Mitarbeiter an. Danach entwendete das Quartett Zigaretten, Böller sowie eine Kasse samt Bargeld und flüchtete in unbekannte Richtung", berichtet ein Polizeisprecher.

Zu den vier Verdächtigen ist Folgendes bekannt:

alle waren dunkel gekleidet



ein Täter trug ein rotes Oberteil



ein zweiter Täter trug ein weißes Oberteil



zwei Täter hatten je eine Sportumhängetasche dabei



Wem sind die beschriebenen Männer aufgefallen oder kann Angaben zu deren Identität und Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier in Annaberg unter Telefon 03733/880 entgegen.