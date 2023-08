"Unten ohne"-Test: Geht Wandern ohne Schuhe wirklich?

Mareike Maschke analysiert meinen Gang: "Immer mit dem Fußballen zuerst, das ist gut. Und dann das Gewicht auf den ganzen Fuß geben, auch Druck auf die Ferse. Viele Leute gehen mit der Ferse zuerst - so als hätten sie noch Schuhe an. Oder tippeln auf Zehenspitzen."

Auf den ersten Blick fällt es gar nicht auf, dass beide Wanderinnen keine Schuhe tragen. © Uwe Meinhold

Eine halbe Stunde später sind meine (oft kalten) Füße angenehm warm und prickeln. Zeit für eine kurze Pause, mit Anleitung zur Fußmassage und Hintergrundwissen vom Barfuß-Profi: "Für unsere Anatomie ist Barfußlaufen der natürliche Zustand. Füße sind unser Fundament. Wenn ihre Muskeln und Bänder trainiert und gesund sind, wirkt sich das positiv auf Haltung, Gelenke und Gleichgewichtssinn aus. Außerdem befinden sich im Fuß viele Nervenenden, die taktile Reize an das Gehirn weitergeben, was gleichzeitig für Anregung und Entspannung sorgt."

Mareike Maschke fand vor sieben Jahren Gefallen am Wandern ohne Schuhe: "Ich laufe bewusster, fühle eine besondere Verbundenheit zur Natur. Mittlerweile bin ich von Frühjahr bis Herbst so oft wie möglich barfuß unterwegs, habe so die Dolomiten durchquert und bin über Schneefelder in Norwegen gelaufen. Wenn der Untergrund zu unangenehm wird oder für aufgeheizte Asphaltflächen, habe ich Barfußschuhe dabei." Ihre Erfahrungen teilt die Sächsin im barfussblog.de.

Mein Fazit der Schnupperstunde bekommt mein Mann als Wochenendüberraschung: Wir laufen die gleiche Strecke noch einmal, diesmal bis zum Gipfel des Fichtelbergs - beide barfuß.