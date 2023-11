Unwetterwarnung! Heftiger Sturm und auch Orkanböen über Sachsen

Erzgebirge - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Donnerstagmorgen eine Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen in Sachsen herausgegeben.

Am Freitag ist es in Sachsen dann meist stark bewölkt, die Schneefallgrenze liegt dann bei 400 Metern. Die Temperaturen liegen bei 5 bis 7, im Bergland bei 2 bis 5 Grad. Die Sturmböen sollen dann zum Wochenende hin abnehmen.

Am Samstag werden dann Schneeschauer erwartet. Bei Höchstwerten zwischen 1 und 4 Grad wird es am Wochenende also so richtig winterlich.