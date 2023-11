Verfolgungsjagd im Erzgebirge: Mercedes-Fahrer rast Polizei davon

Nach einer Verfolgungsfahrt im Erzgebirge sucht die Polizei nun Zeugen. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa

Wie die Polizei am heutigen Mittwoch mitteilte, kam es zu dem Vorfall in Jahnsdorf bereits am 22. Oktober.

Die Ermittlungen laufen zu einem geflüchteten Kleinbus-Fahrer, der sich mit überhöhter Geschwindigkeit einer Kontrolle entzogen hatte.

Der Polizei fiel der dunkelblaue Mercedes Vito mit Erzgebirger Kennzeichen (ERZ) in der Pfaffenhainer Straße in Richtung Pfaffenhain auf. Als sie den Wagen kontrollieren wollten, gab der Fahrer Gas. Er flüchtete über die Steegenwaldstraße auf einen Feldweg und dann einen Waldweg, der parallel zur A72 verläuft.

"Auf diesen Wander- und Radwegen waren auch Spaziergänger mit Kindern unterwegs. Am Ende des Waldwegs fuhr der Mercedes wieder auf die Pfaffenhainer Straße in Richtung Seifersdorf und entkam schließlich", so die Polizei weiter.

Nun werden Zeugen gesucht, die das Geschehen an dem Tag beobachtet haben. Die Polizei fragt: Wer war dort unterwegs und wurde ggf. durch die Fahrweise des Mercedes behindert oder gefährdet? Wer hat das Fahrzeug und dessen Fahrer/in gesehen?