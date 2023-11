Versuchter Totschlag im Erzgebirge: Mann greift Ex an und verletzt sie schwer

Oelsnitz - Beziehungsdrama im Erzgebirge ? In Oelsnitz hat am Donnerstag ein Mann (41) seine ehemalige Lebensgefährtin (42) angegriffen und schwer verletzt.

In Oelsnitz hat ein Mann (41) seine Ex-Partnerin (42) angegriffen und schwer verletzt. © 123 RF/ Christian Horz

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, passierte die Bluttat am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr in der Wohnung der 42-Jährigen. Ihr Ex-Partner griff sie an und fügte ihr mit einem Gegenstand mehrere Verletzungen zu. Anschließend flüchtete er vom Tatort.

Die Frau konnte noch selbst die Rettungskräfte alarmieren. "Sie wurde anschließend zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ihre schweren Verletzungen mussten operativ versorgt werden", so eine Polizeisprecherin.

Zeitgleich wurde nach dem Verdächtigen gesucht, der wenig später in seiner Wohnung angetroffen und vorläufig festgenommen wurde.

Wie die Beamten feststellten, war der 41-Jährige betrunken. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst.

Auf Antrag der Chemnitzer Staatsanwaltschaft wurde der Deutsche am Freitag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Es wurde Haftbefehl erlassen und in Vollzug gesetzt. Der Mann wird in eine JVA gebracht.