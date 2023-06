Vier Wochen Bauarbeiten: Hier fahren Busse statt Bahnen

Auf der Strecke Zwickau-Johanngeorgenstadt wird ab Montag gebaut. In dem Abschnitt Fährbrücke-Aue fahren in der Zeit Busse statt Bahnen. (Archivbild) © Maik Börner

Grund für die Änderung sind Bauarbeiten zwischen Hartenstein (Landkreis Zwickau) und Bad Schlema (Erzgebirgskreis), "damit auch in Zukunft die Züge zuverlässig und pünktlich fahren", so die Deutsche Bahn. Die Arbeiten starten am 12. Juni und sollen bis 9. Juli dauern.

In den vier Wochen stehen einige Aufgaben an. Wie die DB AG weiter mitteilt, finden auf drei Kilometern Länge Gleiserneuerungen mit Schwellen- und Schienenwechsel und Bettungsreinigungen statt sowie Arbeiten am Kabeltrog, Randwegen und Bahngräben. Es müssen noch Restleistungen aus einem Vorhaben vom letzten Jahr in dem Abschnitt erledigt werden.

Außerdem werden an zwei Brücken sowie an der Weiche in Bad Schlema Instandhaltungsarbeiten durchgeführt. Schließlich stehen auch noch Vegetationsarbeiten (Mulchen) an.

"Trotz des Einsatzes moderner Geräte und Technologien kann es zu Baulärm kommen. Die Deutsche Bahn bittet Anwohner und Reisende um Entschuldigung", erklärt ein Unternehmenssprecher.