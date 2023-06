Vollsperrung: Bundesstraße im Erzgebirge bis Oktober abschnittsweise dicht!

Am heutigen Montag haben die Bauarbeiten im ersten Teilabschnitt an der B169 begonnen. © Niko Mutschmann

Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) am Montag mitteilte, werden Erneuerungsarbeiten an der B169 im Bereich zwischen dem Abzweig der S283 nach Raum und dem Abzweig der K8850/Hartensteiner Straße in Mitteldorf durchgeführt.

"Geplant ist für dieses Jahr die Umsetzung einer Fahrbahnerneuerung auf rund fünf Kilometern Länge ohne die Ortslage Gablenz. Für die Ortslage wird eine Umsetzung im weiteren Verlauf als Gemeinschaftsmaßnahme angestrebt", heißt es weiter.

Am heutigen Montag haben die Bauarbeiten im ersten Teilabschnitt begonnen. Dieser verläuft vom Abzweig der S283 nach Raum bis zum Abzweig der S283 nach Zwönitz. Weitere Teilabschnitte folgen.

Dazu muss die B169 abschnittsweise voll gesperrt werden. Die Umleitung ist ausgeschildert und verläuft über die K8851 und die S246 über Oelsnitz sowie die S255 nach Aue zurück zur B169.