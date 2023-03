Vollsperrung im Erzgebirge: BMW kracht gegen Bäume

Neukirchen - Heftiger Crash am Samstagabend im Erzgebirge !

Der BMW krachte gegen mehrere Bäume und blieb dann in einer Grundstückseinfahrt stehen. © André März

Gegen 22.40 Uhr war ein BMW-Fahrer auf der S258/Chemnitzer Straße in Richtung Stollberg unterwegs.

In Höhe einer Tankstelle verlor der Fahrer aus noch unklarer Ursache die Kontrolle über seinen Wagen und krachte anschließend in eine Baumgruppe. Dann drehte sich der Wagen und kam in einer Grundstückseinfahrt zum Stehen.

Nach ersten Informationen gab es bei dem Unfall zwei Verletzte.

Neben Rettungsdienst, Notarzt und der Polizei kamen auch Kameraden der Feuerwehr Neukirchen zum Einsatz.