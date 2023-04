Vollsperrung im Erzgebirge nach Lkw-Unfall

Zwönitz - Ein Laster-Unfall sorgte am Mittwoch für eine Vollsperrung im Erzgebirge .

Ein Lkw-Fahrer war in Richtung Affalter unterwegs, geriet aus noch unklarer Ursache von der Fahrbahn und landete im Graben.

Die S283 zwischen Zwönitz und Affalter musste für mehrere Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.

Autofahrer müssen also am heutigen Mittwoch eine noch größere Umleitung in Kauf nehmen.