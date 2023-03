Vollsperrung im Erzgebirge: Räumungsarbeiten an Felsen

Die S261 im Erzgebirge muss voraussichtlich bis 24. März voll gesperrt werden. (Symbolbild) © 123rf/mariok

Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) mitteilte, finden ab dem heutigen Mittwoch unterhalb des Schokoladenfelsens (Bereich Thermalbad Wiesenbad) Felssicherungsarbeiten statt.

Die Hänge an den Straßen werden beräumt, es werden lose Bodenmaterialien entfernt und auch der bestehende Fels soll teils händisch beräumt werden.



Dafür muss die S261 voraussichtlich bis 24. März voll gesperrt werden.

Der Verkehr wird über die B101 in Richtung Wolkenstein, die S 222 in Richtung Geyer und die K7110 Neundorf zurück zur S261 umgeleitet, in der Gegenrichtung erfolgt die Umleitung analog.