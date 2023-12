Weiße Weihnachten? Sachsen droht ein Wintersturm

Auf dem Fichtelberg wird in der Heiligen Nacht eine Schicht Neuschnee erwartet. © Bernd März

Nach einem Wochenstart mit einer Temperaturspanne zwischen 0 Grad am gestrigen Montag im südöstlichen Vogtland bis plus 13 Grad in Aue (Erzgebirge) bringen die nächsten Tage viel Wind. Auch Schnee steht in Aussicht, aber nicht überall.

"An der Vorderseite eines Tiefdruckgebietes gelangt zunächst milde Luft mit Temperaturen über fünf Grad zu uns. Dabei wird es stürmisch", sagt Meteorologe Torsten Lehne vom Deutschen Wetterdienst. "Dazu zeigen die Modelle sogar Potenzial für Sturm."

So werden am Donnerstag im Bergland schwere Sturmböen, auf dem Fichtelberg sogar Orkanböen erwartet.

In der "Stillen Nacht" zum ersten Feiertag wird es kälter. Für weiße Weihnachten mit dicker Schneedecke reicht es nicht ganz, aber: "In der Heiligen Nacht gibt es im Bergland ab 600 Metern die Chance auf Schneeflocken. In den Kammlagen werden einige Zentimeter Neuschnee fallen."