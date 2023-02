Weitere Unfälle wegen Schnee und Eis in Sachsen: BMW landet auf Fahrerseite

Leukersdorf - Zu einem schweren Unfall kam es am Sonntagvormittag bei Leukersdorf im Erzgebirge .

Bereits am Samstagabend kam es auf Grund des Wintereinbruchs zu zahlreichen Unfällen in Sachsen .

Im Einsatz waren neben dem Rettungsdienst auch der Notarzt, die Polizei sowie die Feuerwehr Leukersdorf. Am Auto entstand Totalschaden und musste abgeschleppt werden.

Zwei Personen konnten sich selbstständig aus dem BMW befreien. Später wurden sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ersten Informationen zufolge wurden die beiden nur leicht verletzt.

Ein BMW-Fahrer war auf dem Weg von Leukersdorf nach Neukirchen und kam wegen Eisglätte auf der Fahrbahn von der Straße ab. Das Auto fuhr in den Straßengraben, überschlug sich und kam auf der Beifahrerseite zum Liegen.

So geriet ein 29-jähriger VW-Bus-Fahrer in Zwickau auf der Äußeren Dresdner Straße (B173) nach einer Rechtskurve wegen der winterglatten Fahrbahn in den Gegenverkehr.

Dort kam es zum Frontal-Crash mit einem VW-Tiguan. Dabei wurden der 59-jähriger Fahrer leicht sowie seine 59-jährige Beifahrerin verletzt. Auch die 39-jährige Beifahrerin im VW-Bus wurde schwer verletzt. Beide Frauen kamen in ein Krankenhaus.

An den Autos entstand laut Polizei ein Gesamtschaden von etwa 50.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Die B173 war für etwa drei Stunden voll gesperrt.