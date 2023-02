Verkehrschaos nach Wintereinbruch: Autofahrer mit Sommerreifen unterwegs

Zwickau/Hohenstein-Ernstthal - Auf Sachsens Autobahnen brauchten die Verkehrsteilnehmer starke Nerven. Besonders auf der A4 und A72 herrschte in Sachsen großes Stauchaos .

Ein Opel-Fahrer war offensichtlich trotz starkem Schneefall mit Sommerreifen unterwegs. © Andreas Kretschel

Auf der A4 kam es zwischen Meerane und dem Kreuz Chemnitz zu heftigen Verzögerungen in beide Fahrtrichtungen.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war unter anderem die Fahrbahn zwischen dem Rastplatz am Angerberg und Hohenstein-Ernstthal in Richtung Erfurt für etwa 40 Minuten gesperrt.

Dort verlor ein 58-jähriger Opel-Fahrer wegen der winterlichen Fahrbahnverhältnisse die Kontrolle über sein Auto und krachte gegen die Mittelleitplanke. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, war der Opel nur mit Sommerreifen ausgestattet. Der Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt.

Das Auto war nach dem Unfall nicht mehr fahrtauglich und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Auch auf der Gegenseite krachte es in Höhe Hohenstein-Ernstthal. Hier konnte der Verkehr jedoch an der Unfallstelle vorbeigeführt werden, und es kam zu keiner Vollsperrung. Weitere Unfälle gab es zwischen Hainichen und Berbersdorf sowie zwischen Glauchau-West und Glauchau-Ost.