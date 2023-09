Weniger Gäste als erwartet beim "Tag der Sachsen"

Aue-Bad Schlema - Der "Tag der Sachsen 2023" in Aue ( Erzgebirgskreis ) ist Geschichte. Besucher erlebten nach einer dreijährigen Zwangspause drei bunte Tage mit zahlreichen Veranstaltungen: Das Wetter spielte größtenteils mit und eine Wette wurde eingelöst. Das erwartete Gästeaufkommen verfehlte man allerdings.

Kurz nach 18 Uhr wurde am Samstag im gesamten Stadtgebiet "Glück auf, der Steiger kommt" gesungen. Weil rund 21.000 Zuschauer gleichzeitig mitsangen - und damit 6000 Menschen mehr als bei einer Wette vorab gefordert -, bekommen nun regionale Vereine eine kräftige Finanzspritze.

In der Stadt gab es am Samstagnachmittag ein prominentes Stelldichein mit Ministerpräsident Michael Kretschmer (48, CDU ), Vertretern der Staatsregierung und dem Treffen der "royalen" Hoheiten, unter ihnen das "Brunnenmädchen" Sarah Vogel (26), die seit 2020 den Titel für Bad Schlema trägt: "Kommen Sie ins Erzgebirge, wir haben eine wunderschöne Landschaft, tolle Menschen und eine Super-Gastronomie", ließ sie verlauten.

Am Nachmittag füllte sich dann auch der Großraumparkplatz beim Gewerbegebiet Alberoda. Einige Besucher beschwerten sich jedoch über die hohe Parkgebühr von 13 Euro.

Nachdem der Dauerregen am Eröffnungsabend für aufgeweichte Parkplätze und eine geringe Besucherzahl gesorgt hatte, wurden die Fahrzeuge am Samstagvormittag zunächst auf Ersatzparkplätze umgeleitet.

Auch der Festumzug am Sonntagnachmittag war laut Veranstaltern ein voller Erfolg. Insgesamt zählte der "Tag der Sachsen" an drei Tagen rund 150.000 Besucher. Das waren etwa 30.000 Besucher weniger als erwartet. Verantwortlich dafür war laut Stadt vor allem das schlechte Wetter am Freitag.

Für den 30. "Tag der Sachsen" im nächsten Jahr gibt es noch keinen offiziellen Ausrichter. Stadtsprecherin Jana Hecker (59) ist aber optimistisch im Hinblick auf potenzielle Nachfolger: "Wir haben es gut über die Bühne gebracht. Nun wird man sagen: 'Wenn Aue-Bad Schlema sich das traut, dann schaffen wir das auch!'"