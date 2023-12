Wichteladvent im Erzgebirge: Hier dreht sich alles um Kinderträume

Annaberg-Buchholz - Woher soll der Weihnachtsmann alle Wünsche der Kinder kennen? Ein Weg ist: Sagt es ihm selbst! Die Gelegenheit bietet der Wichteladvent am Wochenende am Annaberger Weihnachtsmarkt im Erzgebirge .

Das Mitmachprogramm mit Vivien und Tino begeistert Kinder beim Wichteladvent am Wochenende. © TT-Show-Production

Der Weihnachtsmann erwartet die Kinder in seiner Stube auf der Bühne. Bei Streifzügen über den Weihnachtsmarkt verteilt er Süßigkeiten an Kinder, die ein Lied singen oder ein Gedicht aufsagen. Am Sonntag, 16.30 Uhr, sind Frau Holle und das Rentier Rudolph bei ihm zu Gast.



Die Wichtelstadt in Annaberg-B. bietet seit 2018 eine Heimat für die kleinen fleißigen Helfer des Weihnachtsmannes.

In 24 Stuben lernen Kinder und Familien nicht nur traditionelle Handwerke, sondern auch Typisches aus Annaberg-Buchholz kennen.

Neu ist das Wichtelkino, in dem der Kurzfilm "SimsalaGrimm - Das Geheimnis der Wichtelstadt" täglich gratis gezeigt wird. Zum Programm gehören Werkstatt, Postamt und Drechselschule Breitfeld. Nicht fehlen darf das Karzl-Kino.