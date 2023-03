Winter-Chaos im Erzgebirge: Bus schlittert von der Straße, Autos krachen zusammen

Zwönitz - Winter-Chaos im Erzgebirge ! Am Mittwochnachmittag legten heftige Schneefälle den Verkehr lahm.

Von der Straße geschlittert: Ein Linienbus landete am Mittwochnachmittag auf der S270 im Straßengraben. © Bernd März

Am frühen Nachmittag kam es im Erzgebirge und in der Chemnitzer Region zu heftigen Schneefällen. Innerhalb von Minuten war fast alles zugeschneit und die Straßen spiegelglatt. Gleichzeitig zog ein kräftiges Wintergewitter über die Region.

Das Winter-Wetter machte sich auch auf den Straßen bemerkbar. Auf der S270 zwischen Zwönitz und Grünhain ging zeitweise gar nichts mehr: Durch die heftigen Schneefälle schlitterte ein Linienbus von der Straße und landete im Graben. Laut ersten Informationen waren nur wenige Fahrgäste im Bus - über Verletzte ist bisher nichts bekannt.

Nur wenige Meter weiter krachten mehrere Autos auf der spiegelglatten Straße zusammen - ein Ford, ein Audi und ein Opel.

Die Feuerwehr Zwönitz rückte an und kümmerte sich um die Sicherung der Fahrzeuge. Laut ersten Informationen wurde eine Person verletzt. Der Sachschaden geht in die Tausende. Die S270 musste am Mittwochnachmittag kurzzeitig gesperrt werden. Es bildete sich Stau.

Am Nachmittag krachte es zudem noch auf der S258. Dort krachten vier Fahrzeuge, darunter ein Jeep und ein Transporter, zusammen. Dabei soll der Jeep-Fahrer verletzt worden sein.

Die Polizei warnt aktuell im Vogtland und dem Erzgebirge vor glatten Straßen: "Bitte vorsichtig fahren."