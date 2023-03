Winter-Crash im Erzgebirge: Opel landet auf dem Dach, Audi im Wald

Marienberg/Jöhstadt - Winter-Unfall im Erzgebirge am Mittwochnachmittag!

Zur genauen Unfallursache ermittelt derzeit die Polizei . Möglich ist jedoch, dass einer der Fahrer durch die aktuelle Glätte auf den Straßen in den Gegenverkehr geschlittert ist.

Schnell rückte die Feuerwehr an und kümmerte sich um die Bergung der Fahrzeuge. Laut ersten Informationen soll eine Person verletzt worden sein.

Dabei überschlug sich der Opel - der Audi stieß gegen einen Baum und blieb im angrenzenden Wald stecken. An beiden Autos entstand ein erheblicher Sachschaden - der Opel erlitt wohl einen Totalschaden.

Laster hingen am Mittwoch im Erzgebirge an Steigungen fest. © Bernd März

Heftige Schneefälle sorgten am Mittwoch im Erzgebirge für spiegelglatte Straßen. Das spürten vor allem Lkw-Fahrer. Ihre Fahrzeuge blieben teils an Steigungen hängen.

Währenddessen kam noch einmal der Winterdienst zum Einsatz und streute etliche Straßen. Dennoch heißt es weiterhin: vorsichtig fahren!

Auch in den kommenden Tagen wird es gefährlich glatt auf den Straßen im Erzgebirge. Zwar wird es am Donnerstag mit etwa sechs Grad etwas milder, doch schon am Freitag und Samstag sind nachts Werte von bis zu minus fünf Grad zu erwarten. Hier kann es zu einem gefährlichen Mix aus Eis und Schnee kommen.

Zudem warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in der Nacht zum morgigen Donnerstag auf dem Fichtelberg vor Sturmböen.

Immerhin: Ab der kommenden Woche scheint der Winter im Erzgebirge größtenteils Geschichte zu sein. Die Temperaturen sollen bis auf elf Grad ansteigen, nur nachts kann es noch zu Werten um den Gefrierpunkt kommen.