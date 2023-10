Zeugin fotografiert mutmaßliche Ladendiebe, dann wird sie verletzt

Die Polizei konnte die beiden mutmaßlichen Diebe stellen. Das Diebesgut wurde nicht bei ihnen gefunden. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am Montagmittag sollen zwei Männer in einem Geschäft an der Hohensteiner Straße Waren eingesteckt haben. Ein Mann (60) hatte beobachtet, wie sich einer der beiden in der Auslage bedient und die Sachen eingesteckt haben soll.

Der Zeuge verfolgte das Duo. Schließlich sprach der 60-Jährige die Männer auf den mutmaßlichen Diebstahl an. Es kam zu einer Auseinandersetzung, bei der vor allem einer der bis dahin noch unbekannten Männer sehr laut und aggressiv geworden sei.

Eine Zeugin (51) bemerkte den Streit und fotografierte das Duo mit ihrem Handy. "Daraufhin habe einer der Männer versucht, der Frau das Handy gewaltsam wegzunehmen, wobei sie leichte Verletzungen an der Hand erlitt", so eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz.

Polizisten konnten die beiden Männer (31, Algerier/33, Syrer) kurz darauf stellen. Diebesgut wurde bei ihnen nicht gefunden.