Zu warm, zu nass: Skisaison in Sachsen vorerst vorbei!

Am Fichtelberg fehlt der Schnee: Die Betreiber retteten sich zuletzt mit Skimatten, die Schneefreie Zonen überbrücken sollen. Doch nun musste der Betrieb vorerst eingestellt werden. © Uwe Meinhold

In Sachsens größtem alpinen Skigebiet am Fichtelberg stehen demnach seit dem 19. Februar die Skilifte still, in der Skiarena Eibenstock seit dem 16. Februar.



Vor allem der Regen setzte dem verbleibenden Schnee in den letzten Wochen zu. "Dank der Beschneiungsanlagen konnten die Pisten auch wärmere Tage überstehen, die vielen Regenmengen und der teils starke Wind haben den präparierten Pisten aber stark zugesetzt", erklärte der Tourismusverband.

Am Fichtelberg gebe es aktuell noch die Möglichkeit, mit dem Skibus zum benachbarten Keilberg in Tschechien zu gelangen, wo einige Pisten geöffnet sind.

Vor Ort kann den Angaben zufolge nur die Piste am sogenannten Zauberteppich für Kinder und Skianfänger genutzt werden. Auch in der Skiarena Eibenstock ist nur noch das Kinderland, insbesondere für Skikurse, geöffnet.