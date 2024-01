Viel zu lange alleine in Wohnung gelassen: Dieser Hund sucht ein neues Zuhause

Annaberg-Buchholz - Die MDR-Sendung "Tierisch tierisch" zeigte am Mittwochabend mehrere Vierbeiner, die ein neues Zuhause suchen. Diesmal aus dem Tierheim Annaberg-Buchholz ( Erzgebirge ).

Schäferhundmischling Fritz wurde stundenlang alleine in einer Wohnung gehalten. Nun sucht der Vierbeiner neue Besitzer. © facebook/tierisch tierisch

Besonders traurig ist die Geschichte von Fritz, einem Schäferhundmischling. Der siebenjährige Vierbeiner hatte in seinem ehemaligen Zuhause kaum Auslauf - oft blieb er zwölf Stunden alleine in der Wohnung. Keine artgerechte Haltung für einen so bewegungsfreudigen Hund.

Zusätzlich war Fritz auch gegenüber Besuchern skeptisch, versuchte sogar, Personen zu attackieren. Daher kam er im Sommer 2023 ins Tierheim. Dort zeigt sich der in Rumänien geborene Hund freundlich. Allerdings neigt er weiterhin dazu, Bezugspersonen zu verteidigen.

Fritz benötigt daher ein Zuhause mit konsequenter Führung. Teilweise muss auch ein Maulkorb zum Einsatz kommen.

Der Vierbeiner kann mit Katzen zusammenleben, Kinder sollten im Haushalt allerdings nicht wohnen. Wer sich für Fritz interessiert, kann sich beim Tierheim Annaberg-Buchholz unter der Nummer 03733/622687 melden.