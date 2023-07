Grau in Grau: Regen und Wolken bleiben über Sachsen-Anhalt

Das schlechte Wetter bleibt erstmal in Sachsen-Anhalt bestehen. (Symbolbild) © Matthias Bein/dpa

Schon am Montagvormittag fängt der Tag im Bundesland vielerorts bedeckt und regnerisch an. Laut dem Deutschen Wetterdienst liegen die Höchsttemperaturen am heutigen Montag bei 20 bis 23 Grad. Auch in der Nacht auf Dienstag klingt der Regen nicht ab. Die Tiefstwerte bleiben zwischen 17 und 13 Grad.

Der Dienstag zeigt sich wechselhaft. Bei Temperaturen zwischen 20 und 23 Grad bleibt es erneut regnerisch. Im Tagesverlauf zeigt sich der Himmel wechselnd bewölkt mit wiederholten Schauern und Gewittern.

In der Nacht auf Mittwoch lässt der Niederschlag langsam nach. Es werden Tiefstwerte zwischen 14 und 11 Grad erwartet.

Auch zur Wochenmitte ist nicht mit Besserung zu rechnen. Bei Höchstwerten zwischen 20 und 23 Grad bleibt es am Mittwoch wechselnd bis stark bewölkt mit leichtem Regen. In der Nacht auf Donnerstag bleibt es zunächst niederschlagsfrei. Ab Mitternacht sind dichte Wolken und gewittriger Regen angekündigt. Es wird zudem kühl mit Tiefstwerten zwischen 14 und 10 Grad.

Am Donnerstag bleibt die dichte Wolkendecke in Sachsen-Anhalt bestehen. In der zweiten Tageshälfte sind bei Höchstwerten zwischen 21 und 24 Grad Schauer und Gewitter angekündigt. Auch in der Nacht bleibt es stark bewölkt.