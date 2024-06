Ärztin trifft auf ihren Patienten, dann wird's brandgefährlich

Eschwege - Ein 48-Jähriger soll in einem Klinikum in Eschwege (Werra-Meißner-Kreis) seine behandelnde Ärztin angegriffen und leicht verletzt haben.

Die Polizei setzte den Platzverweis gegen den 48-Jährigen mit Gewalt durch. (Symbolfoto) © 123RF/udo72

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, soll der Mann am Freitagmorgen zudem der Ärztin ein Telefon entrissen und auf den Boden geworfen haben, als sie versuchte, den Notruf zu wählen. Ob der Patient in der Notaufnahme oder stationär im Krankenhaus war, blieb zunächst unklar.

Ersten Erkenntnissen zufolge rettete sich die 47-Jährige in einen Aufzug und wartete dort auf die Einsatzkräfte, wie es weiter hieß. Bei deren Eintreffen habe sie sich aufgrund ihrer leichten Verletzungen in medizinische Behandlung begeben.

Die Polizei forderte den Mann nach eigenen Angaben mehrfach auf, sich zu entfernen.

Da er der Aufforderung nicht nachgekommen sei, hätten die Beamten den Platzverweis unter Anwendung körperlicher Gewalt durchgesetzt. Dabei habe der Beschuldigte um sich geschlagen und einen Polizisten leicht verletzt.

Der 48-Jährige stand laut Polizei unter dem Einfluss von Alkohol und anderen Drogen.