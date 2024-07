Bad Homburg: Deshalb ist bei tausenden Haushalten der Strom ausgefallen

Bad Homburg - Mehrere Tausend Haushalte im hessischen Kurort Bad Homburg im Taunus haben in der Nacht plötzlich keinen Strom mehr. Die Ursache ist rasch klar.

Ein defekter Strommast sorgte in der Nacht von Freitag auf Samstag im hessischen Bad Homburg für einen massiven Stromausfall. (Symbolbild) © Jonas Walzberg/dpa

Ein technischer Defekt an einem Strommast hat in der Nacht zu einem Stromausfall in Bad Homburg im Taunus und benachbarten Gemeinden geführt.

Wie der Netzbetreiber Syna mitteilte, waren rund 3900 Haushalte betroffen. Ursache sei ein Kabelfehler gewesen, der gegen 3.28 Uhr zum Blackout geführt habe.

Nach Angaben der Polizei gab es am Mast auch einen Funkenflug, die Feuerwehr rückte aus. Neben Teilen von Bad Homburg waren auch der Frankfurter Stadtteil Nieder-Eschbach und Friedrichsdorf-Seulberg betroffen.