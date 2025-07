14.07.2025 10:07 Feuerwehr rettet Rehkitz aus drei Meter tiefer Grube

Das Rehkitz war in die drei Meter tiefe Grube gestürzt und hatte sich nicht mehr daraus befreien können. Ein Feuerwehrmann war der Retter in der Not.

Von Marc Thomé

Alsfeld - Am Sonntagabend hatten die Freiwilligen Feuerwehren im mittelhessischen Alsfeld einen ganz besonderen Einsatz: Ein Rehkitz musste aus einer drei Meter tiefen Grube gerettet werden. Alles in Kürze Feuerwehr rettet Rehkitz aus 3-Meter-Grube in Alsfeld.

Rehkitz fiel in Loch und konnte sich nicht befreien.

Feuerwehrmann mit Jagdschein half bei Rettung.

Kitz wurde wohlbehalten gerettet und freigelassen.

Einsatz endete erfolgreich für alle Beteiligten. Mehr anzeigen Das Rehkitz war in die drei Meter Grube gestürzt. Ein Feuerwehrmann befreite das Tier dann aus seiner misslichen Lage. © Bild-Montage: Feuerwehr der Stadt Alsfeld Das Tier war in das Loch gefallen und konnte sich nicht mehr selbstständig daraus befreien. Wie die Alsfelder Feuerwehr auf Facebook berichtet, hatten die Einsatzkräfte eine Steckleiter in die Grube herabgelassen, mit deren Hilfe ein Feuerwehrmann hinabsteigen konnte. Dieser besaß glücklicherweise einen Jagdschein, wusste also, mit Wildtieren umzugehen. Schon nach kurzer Zeit habe man das Kitz dann wohlbehalten aus dem Loch heben und anschließend in die Freiheit entlassen können. "Ein Einsatz, der nicht nur für das Tier, sondern auch für alle Beteiligten ein schönes Ende nahm", heißt es dazu auf Facebook.

Titelfoto: Bild-Montage: Feuerwehr der Stadt Alsfeld