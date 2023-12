Bedrohliche Statistik für den Einzelhandel? So viele Hessen kaufen online ein

Online-Shopping ist nicht erst seit Kurzem beliebt. Doch der Trend geht auch in Hessen immer stärker zum Kauf im Netz. (Symbolfoto) © Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Bei der Befragung für den Mikrozensus 2023 zur Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien gaben 68 Prozent der Befragten an, das Internet innerhalb der vergangenen drei Monate zum Shoppen genutzt zu haben, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Mittwoch mitteilte.

Unterschiede zwischen den Geschlechtern zeigen sich der Statistik zufolge dabei keine. Sowohl Männer als auch Frauen lagen im Kaufverhalten im hessischen Gesamtdurchschnitt von 68 Prozent.

Ganz anders beim Alter der Befragten: 75 Prozent der Teilnehmer zwischen 16 und 44 Jahren haben demnach in den drei Monaten vor der Befragung online eingekauft. Bei den Befragten von 45 bis 74 Jahren waren es nur 62 Prozent.

Mehr als die Hälfte der Befragten (52 Prozent) gab demnach an, in dieser Zeit Kleidung und Sportartikel über das Internet bestellt zu haben, 29 Prozent Filme und Musik.