Echter Hingucker: Jugendliche bauen 3,30 Meter hohen Schnee-Penis

Bickenbach - Was man in Chemnitz kann, das sollte doch auch im südhessischen Bickenbach möglich sein.

3,30 Meter ist das eindrucksvolle Monument hoch! © privat

Das dachten sich zehn jugendliche Freunde - alle so um die 16 Jahre alt - aus dem Ort an der Bergstraße nahe Darmstadt und bauten am vergangenen Donnerstag einen exakt 3,30 Meter hohen Schneepenis! Das Chemnitzer Pendant hatte es lediglich auf 1,50 Meter geschafft.

Wie Colin - einer der Erbauer - gegenüber TAG24 berichtete, brauchten die Freunde dafür über vier Stunden.

Was unter anderem auch daran lag, dass bei einer überschaubaren Schneedecke von etwa sieben Zentimetern erst einmal genug Material für das Monument gesammelt werden musste.

Auch logistisch war das Projekt nicht so ganz einfach. So wurde der Schnee für den Schaft etwa erst einmal in einem großen Gefäß mühevoll gestampft und anschließend auf den Rest des Gebildes aufgesetzt.

Aber den Zeit- und Kraftaufwand war es offenbar wert. Denn wie Colin weiter berichtet, hat das "Kunstwerk" für jede Menge Aufsehen gesorgt.