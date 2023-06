Erhöhte Waldbrandgefahr in Hessen: Diese Region ist besonders bedroht!

Wiesbaden/Offenbach am Main - Wegen der bereits seit einiger Zeit anhaltenden Trockenheit besteht in Hessen nach Angaben des Umweltministeriums landesweit eine erhöhte Waldbrandgefahr.

In Hessen besteht aufgrund der aktuellen Trockenheit erneut erhöhte Waldbrandgefahr. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Insbesondere in Südhessen sei auch in den nächsten Tagen von einem hohen Risiko für Waldbrände auszugehen, teilte das Ministerium am Montag auf Anfrage mit.

Eine offizielle Alarmstufe wurde bislang aber noch nicht aufgerufen.

Der Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zeigte am Montag in Südhessen die zweithöchste Gefahrenstufe an. Am Dienstag ist dieser Wert auch im Norden und in Osthessen erreicht, während an den Folgetagen der Gefahrenindex nur im Süden hoch bleibt.

Der Waldbrandgefahrenindex sei allerdings nicht die Waldbrandwarnstufe vor Ort, die von Landes- oder örtlichen Behörden festgelegt werde, betonte der DWD.

In ganz Hessen ist dagegen der sogenannte Graslandfeuerindex auf der zweithöchsten Gefahrenstufe.

Das heißt, ausgedörrte Grasflächen haben aus meteorologischer Sicht eine hohe Feuergefährdung.