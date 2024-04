Mann isst Gurkenscheiben und stirbt: Ermittler liefern überraschende Ergebnisse

Gernsheim/Darmstadt - Die vor gut zwei Jahren bekannt gewordenen mutmaßlichen Hygienemängel in einem Betrieb in Südhessen waren nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft Darmstadt nicht ursächlich für den Tod eines Menschen.

Nach dem Verzehr von Gurken eines Obst- und Gemüsebetriebes in Südhessen verstarb ein Patient des Sana-Klinikums in Offenbach am Main. (Symbolfoto) © 123RF/thaithu707

Bei den Ermittlungen habe sich kein Kausalzusammenhang zwischen dem Tod des Mannes und den mutmaßlichen Verstößen ergeben, sagte ein Sprecher der Behörde am Dienstag. Zuvor hatte der private Rundfunksender Hit Radio FFH über das Thema berichtet.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Lebens- und Futtermittelgesetzbuch dauern nach Angaben des Sprechers an und dürften voraussichtlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Insgesamt vier Menschen waren aufgrund einer Infektion mit Listeriose erkrankt, wie eine Sprecherin des hessischen Verbraucherschutzministeriums seinerzeit bekannt gegeben hatte. Ausgangspunkt sollte nach damaligen Angaben ein Obst- und Gemüsebetrieb gewesen sein, der unter anderem Gurkenscheiben auslieferte.

In einem Gutachten seien gravierende Hygienemängel festgestellt worden, hieß es damals von dem Ministerium. Die Betroffenen hätten sich zwischen Oktober 2021 und Januar 2022 in Kliniken in Frankfurt und Offenbach infiziert.

Der Sprecher der Staatsanwaltschaft verwies nun auf ein neues Gutachten.