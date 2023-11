Eskalations-Gefahr: Beuth warnt vor "Gewaltspirale" zwischen Rechts- und Linksextremisten

Hessens Innenminister Peter Beuth (55, CDU) sieht eine Gefahr, dass sich die Konflikte zwischen rechts- und linksextremistischen Gruppierungen weiter aufheizen. © Carsten Koall/dpa

"Angesichts der zunehmenden Polarisierung in Teilen der Gesellschaft besteht die Gefahr, dass sich Konflikte zwischen Rechts- und Linksextremisten weiter aufheizen", sagte der CDU-Politiker in Wiesbaden. In beiden Lagern könnte das zu einer zunehmenden Radikalisierung führen.

Beim traditionellen Herbstgespräch des hessischen Landesamtes für Verfassungsschutz (LfV) soll es am Abend des heutigen Donnerstags (19.30 Uhr) um den Kampf zwischen rechten und linken Verfassungsfeinden sowie dessen Folgen für die freiheitliche Demokratie gehen.

Zu einer Podiumsdiskussion werden unter anderem der Vizepräsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Sinan Selen (51), sowie der Ständige Vertreter des Generalbundesanwalts beim Bundesgerichtshof, Lars Otte (54), erwartet.

In Hessen hatte das LfV zuletzt ein wachsendes Potenzial gewaltorientierter Rechts- und Linksextremisten verzeichnet. 2022 wurden 880 Personen zu der Gruppe gewaltorientierter Rechtsextremisten gerechnet, 2019 waren es 840 Personen gewesen.

Im politisch linken Spektrum registrierte das LfV für 2022 rund 600 gewaltorientierte Extremisten, im Jahr 2019 waren es noch 520 gewesen.