08.04.2025 07:28 Feuerwehr-Großeinsatz: 15 Personen bei Brand in Wohnhaus verletzt

Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in Taunusstein hat es am Montagabend 15 Verletzte gegeben. Zurzeit ist das Haus laut Feuerwehr nicht bewohnbar.

Von Marc Thomé

Taunusstein - 15 Verletzte hat es am Montagabend beim Brand in einem Wohnhaus in Taunusstein (Rheingau-Taunus-Kreis) gegeben. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Mithilfe einer Drehleiter retteten die Einsatzkräfte die restlichen Menschen aus dem Gebäude. © 5VISION.NEWS Wie ein Feuerwehr-Sprecher sagte, hatte es gegen 19.15 Uhr den Alarm gegeben. Bei der Ankunft der ersten Einsatzkräfte hatten sich bereits einige Bewohner aus dem Haus in Sicherheit begeben können. Weitere Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt allerdings noch in dem Gebäude, aus dem dichter Rauch drang. Wie der Feuerwehrsprecher weiter berichtete, war sofort mit mehreren Trupps damit begonnen worden, den Brand zu bekämpfen und die restlichen Bewohner aus dem brennenden Haus zu holen. Aufgrund der hohen Anzahl an Verletzten habe man außerdem Verstärkung anfordern müssen. Mithilfe einer Drehleiter konnten die Feuerwehrleute schließlich alle noch im Haus befindlichen Personen retten. Allerdings hatten 13 Personen Verletzungen durch Rauchgas davongetragen, Vier Menschen mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Auch zwei Einsatzkräfte wurden leicht verletzt. Nach eineinhalb Stunden war der Brand gelöscht. Das Wohnhaus bleibt bis auf Weiteres unbewohnbar. © Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst Rheingau-Taunus-Kreis Nach etwa eineinhalb Stunden war der Brand laut Feuerwehr schließlich gelöscht. Allerdings ist das Haus zurzeit unbewohnbar und die Bewohner mussten anderweitig untergebracht werden. Insgesamt waren etwa 140 Einsatzkräfte vor Ort. Die Polizei hat indessen mit der Ermittlung der Brandursache begonnen.

Titelfoto: 5VISION.NEWS