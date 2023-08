Frau hielt rund 40 Katzen in ihrer Wohnung: 29 Tiere konnten befreit werden

29 Katzen konnten letztlich vom Veterinäramt des Kreises Groß-Gerau aus einer Wohnung einer Frau befreit werden. (Symbolbild) © 123rf/zmeika

Wie die Kreisverwaltung am Donnerstag bekannt gab, war die Wohnung für die Anzahl an Tieren viel zu klein, weshalb die süßen Fellnasen in nicht zumutbaren Verhältnissen leben mussten.



Ursprünglich war das Veterinäramt sogar von etwa 40 Katzen ausgegangen, doch die Halterin hatte bereits einige Vierbeiner zuvor privat abgegeben.

Vernünftigerweise zeigte sich die Frau gegenüber den Behörden kooperativ, hieß es in der öffentlichen Mitteilung.

Die Rettungsaktion wurde in enger Zusammenarbeit mit Tierheimvertretern und dem Landestierschutzverband Hessen durchgeführt. Glücklicherweise befanden sich die geretteten Katzen in einem "passablem Gesundheitszustand".