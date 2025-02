04.02.2025 07:28 Grippewelle rollt durch Hessen: Die Infektionszahlen steigen

Immer mehr Menschen in Hessen erkranken an der Grippe: Die Infektionszahlen steigen, wie die Daten zeigen. Die Grippewelle begann bereits am 30. Dezember.

Von Sabine Maurer Wiesbaden - Die Grippewelle in Hessen nimmt Fahrt auf: Immer mehr Menschen erkranken! Immer mehr Menschen in Hessen erkranken an der Grippe, die Infektionszahlen stiegen innerhalb einer Woche um ein knappes Drittel. (Symbolbild) © Philip Dulian/dpa/dpa-tmn In der vorletzten Januar-Woche wurden 1144 Neuinfektionen mit Grippe registriert und damit ein knappes Drittel mehr als in der Woche zuvor, wie aus Daten des hessischen Gesundheitsministeriums in Wiesbaden hervorgeht. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr waren in der vorletzten Januar-Woche 1222 Neuinfektionen gemeldet worden. Der Höhepunkt der Grippewelle in Hessen lag damals Anfang Februar mit 2229 neuen Fällen pro Woche, danach ebbten die Zahlen ab. Hessen Kuriose Fracht: Lkw-Fahrer quetscht zwei Autos zwischen seine Ladung Bei den untersuchten Erregern dominieren auch in der aktuellen Saison Influenzaviren. Laut einer früheren Mitteilung des Robert-Koch-Instituts begann die aktuelle Grippewelle in Deutschland am 30. Dezember. Als Saison für die Grippe gilt allgemein die Zeit zwischen Anfang Oktober und Mitte Mai.

