Hessen greift durch: Verkauf von extrem scharfen "Hot Chips" verboten

Durch einen Erlass des hessischen Verbraucherschutzministeriums dürfen nun auch Restbestände der extrem scharfen Chips nicht mehr in den Handel gelangen. © Doreen Graut/dpa

Das hessische Verbraucherschutzministerium schickte einen entsprechenden Erlass an die zuständigen kommunalen Behörden, wie eine Sprecherin auf dpa-Anfrage in Wiesbaden mitteilte.

"Gesundheitsschutz geht vor. Mit dem Erlass soll sichergestellt werden, dass auch verbliebene Bestände der extrem scharfen Chips nicht in den Verkauf und somit eventuell in Kinderhände gelangen", erklärte Hessens Verbraucherschutzministerin Priska Hinz (64, Grüne).



In der in sozialen Medien kursierenden "Hot Chip Challenge" fordern sich Teilnehmer heraus, die scharfen Maistortilla-Chips zu essen. Im Internet gibt es zahlreiche Videos von Menschen, die an der Mutprobe teilnehmen.

In einigen Fällen mussten Kinder und Jugendliche danach im Krankenhaus behandelt werden. Nach Laboruntersuchungen mehrerer Proben hatte die Lebensmittelüberwachung in Hessen bereits erste Hot-Chip-Produkte sichergestellt.