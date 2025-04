03.04.2025 20:39 Hubschrauber im Einsatz: Motorradfahrer (17) kracht an Ampel in Subaru

Ein 17-jähriger Fahrer ist am Donnerstagnachmittag an einer roten Ampel in das Heck eines Autos gekracht. Ein Hubschrauber brachte ihn in die Klinik.

Von Marc Thomé

Hainburg - Bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag in Hainburg (Kreis Offenbach) wurde ein 17 Jahre alter Motorradfahrer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort brachte ein Rettungshubschrauber den 17-Jährigen in eine Klinik. © 5VISON.NEWS Passiert ist der Crash gegen 15.45 Uhr auf der L3065 im Ortsteil Klein-Krotzenburg. Hier war der 17-Jährige zwischen dem Ostring und der Daimlerstraße unterwegs. Als ein Subaru Forester vor ihm wegen einer roten Ampel abbremsen musste, konnte der Motorradfahrer nicht mehr rechtzeitig anhalten und krachte in das Heck des Subaru. Laut Polizei soll der 17-Jährige zu wenig Abstand gehalten haben. Hessen "Bombe" sorgt für Polizeieinsatz: Das steckte wirklich in dem herrenlosen Koffer Er verletzte sich bei dem Unfall am Knie. Der angeforderte Rettungshubschrauber brachte ihn nach der Erstversorgung vor Ort in eine Klinik. Der Fahrer des Subaru blieb nach Angaben der Polizei unverletzt. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Für die Rettungsarbeiten war die L3065 vollständig gesperrt.

Titelfoto: 5VISON.NEWS